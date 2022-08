Semencier Vilmorin dépasse son objectif de ventes mais anticipe un bénéfice « en retrait »

• AFP

Le semencier français Vilmorin a indiqué lundi avoir dépassé son objectif de chiffre d'affaires annuel malgré le conflit russo-ukrainien, avec 1,58 milliard d'euros, mais prévient que son résultat net sera « en retrait » par rapport à l'exercice précédent.

En mai dernier, le groupe Vilmorin avait pour la deuxième fois revu à la hausse ses objectifs annuels, indiquant s'attendre à un chiffre d'affaires consolidé en croissance « d'environ 5 % à données comparables, contre au moins 4 % précédemment ».

Lundi dans un communiqué, il a annoncé avoir engrangé au cours de son exercice, clos fin juin, 1,58 milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit une croissance de 6,2 % en données comparables et 7,5 % en données courantes. « Dans un contexte général pourtant déstabilisé par le conflit russo-ukrainien, Vilmorin & Cie parvient à dépasser l'objectif de croissance de son chiffre d'affaires consolidé tel que révisé à l'issue du troisième trimestre », a-t-il mis en avant dans son communiqué.

Vilmorin indique que son chiffre d'affaires réalisé « dans la zone Ukraine-Russie est en baisse d'environ 4 % à données courantes » sur un an et s'établit à 134 millions d'euros, dont 123 millions d'euros pour les semences de grandes cultures, et 11 millions d'euros pour les semences potagères.

Concernant la Russie, où il est le quatrième semencier mondial, Vilmorin fait état d'une « hausse des ventes de semences de tournesol [qui] accompagne l'évolution favorable des surfaces cultivées », même si « celle-ci ne compense cependant pas le recul constaté en Ukraine sur cette espèce ».

Ainsi, l'Ukraine, « qui constitue la principale zone de production de tournesol au monde et une importante zone de production de maïs en Europe, est directement affectée par la réduction des surfaces agricoles et la capacité limitée, aussi bien matérielle que financière, des agriculteurs à opérer. Comme attendu, l'activité au quatrième trimestre reste très marginale dans le pays », résume le communiqué.

Alors que ses résultats annuels seront publiés le 12 octobre, le groupe dit s'attendre à « un taux de marge opérationnelle courante supérieur au dernier objectif communiqué, soit un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 7,5 %, à un niveau se rapprochant de celui fixé en début d'exercice (au moins 8,5 %) ».

Il prévient cependant que son résultat net devrait « se situer en retrait par rapport à l'exercice précédent, mais à un niveau néanmoins supérieur à la moyenne des trois dernières années », en raison notamment du « basculement » de la Turquie à la fin de l'exercice « en situation d'hyperinflation, et dont les impacts sur le résultat financier sont en cours de vérification ».

