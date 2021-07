Enquête agriculteurs 15 min max pour aider la recherche sur la vulpie queue-de-rat

Pour aider à mieux comprendre la répartition actuelle de la vulpie queue-de-rat, le Natural Resources Institute (Université de Greenwich) et Rothamsted Research (Royaume-Uni) ont lancé une enquête auprès des agriculteurs, en partenariat avec Inrae (UMR Agroécologie, Dijon, France), Swiss No-Till et AgriGenève (Suisse). Que vous ayez de la vulpie ou non dans vos parcelles, n'hésitez pas à y participer.

« Largement présente à l'état naturel, la vulpie queue-de-rat (Vulpia myros) est une graminée annuelle, relativement récente dans les systèmes agricoles européens. Elle est principalement observée dans les cultures d'automne, céréales et colza, cultivées avec travail du sol réduit ou semis direct. Elle peut aussi s’observer en systèmes pérennes comme les vergers ou vignobles. Cette adventice peut avoir un impact économique important là où elle tend à dominer. »

« En Europe, la vulpie queue-de-rat, d’origine méditerranéenne, est largement naturalisée et présente, mais sa distribution dans les parcelles agricoles n’est pour l’instant pas bien connue. » Afin de mieux comprendre cette répartition, le Natural Resources Institute (Université de Greenwich) et Rothamsed Research (Royaume-Uni) ont donc lancé une enquête auprès des agriculteurs, en France, Suisse et au Royaume-Une, en partenariat avec Inrae (UMR Agroécologie, Dijon, France), Swiss No-Till et AgriGenève (Suisse).

Que vous ayez ou non cette adventice dans vos parcelles, n'hésitez pas à y participer ! Le temps de réponse est estimé à 15 min maximum. À noter : « l'enquête est anonyme, et les résultats collectés seront utilisés pour produire un rapport sur la distribution de la vulpie en fonction des pratiques culturales et du pédoclimat en Europe ».

Petite précision : adulte, la vulpie queue-de-rat mesure « de 10 à 80 cm de hauteur. Au stade plantule, sa détermination peut être délicate et nécessite une observation attentive à la loupe (10 X), au risque de la confondre avec un petit ray-grass », détaille Infloweb.

> 100 réponses !

Merci aux #agriculteurs et #conseillers

Que vous en ayez ou pas de la #vulpie,

cette enquête permettra d'en savoir plus sur cette #adventice qui progresse en France.

voici le lien vers l'enquête pour répondre et à diffuser sans modération https://t.co/bjLAKyL6Ps pic.twitter.com/pwOOgf7ozN — Stéphane CORDEAU (@scordeau_inra) July 1, 2021

