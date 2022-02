Tour de plaine 28 % des orges de printemps semées au 21 février

Avec la reprise de végétation des cultures d'hiver et les semis de printemps, l'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer reprend du service pour donner une vue générale des conditions de culture des céréales à paille dans l'Hexagone.

Pour Arvalis, le créneau idéal de semis des orges de printemps se situe entre mi-février et mi-mars dans la majorité des secteurs où elle est cultivée. Au 21 février 2022, l'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer comptabilisait 28 % des orges de printemps semées, contre 18 % à la même date en 2021. Parmi les régions les plus avancées : Nouvelle-Aquitaine-Poitou-Charentes, Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté.

Orge de printemps bio?? Ds 7 mois on pourra trinquer ??santé les amies pic.twitter.com/iJLI0Medw2 — Florentin (@Florentinhuguet) February 12, 2022

Semis de l'essai variétés orge de printemps brassicoles pic.twitter.com/Si3c3C7rUz — Coopérative Terres Bocage Gâtinais (@coopTBG) February 14, 2022

Ça devient ingérable.

Alors que l'orge de printemps commence à lever, gros dégâts de corvidés. Pendant des années, les produits corvifuges ont fait qu'on les a laissé tranquilles. Aujourd'hui, avec le retrait des molécules, ??

Et dans les fautifs, il y a des choucas protégés. ?? pic.twitter.com/aLhWv120Z8 — ChristopheB. (@agritof80) February 14, 2022

93 % des parcelles de blé tendre dans un « état bon à très bon »

Dans son dernier rapport, l'observatoire Céré'Obs fait également part de « conditions de cultures bonnes à très bonnes » pour 93 % des parcelles de blé tendre au 21 février 2022, contre 87 % à la même date en 2021. Le stade début tallage a atteint les 96 % (95 % en 2021).

Je croix que mon #blé #kwsextase a faim ????

Pourvu qu'il pleuve à la mi-mars ??

Sinon c'est cuit ??‍?? pic.twitter.com/A5eotx5MpM — legendre christophe (@legendre891) February 23, 2022

En orge d'hiver, 92 % des parcelles sont aussi considérées dans un « état bon à très bon » (83 % en 2021) et le stade début tallage est atteint partout (99 % en 2021).

#CéréObs Semaine 07 : le rapport est en ligne ! #Blé tendre

Le stade début tallage évolue de 92 % à 96 % #Orge d’hiver

Le stade début tallage évolue de 99 % à 100 %

Retrouvez l’intégralité des données ici : https://t.co/I9wcwBVL5G pic.twitter.com/v5uEyRgB0x — FranceAgriMer (@FranceAgriMerFR) February 25, 2022

La vue est certes belle mais en y regardant de plus près après les passages de #Eunice et #Franklin l’orge d’hiver n’a pas apprécié du tout le sel !!!! pic.twitter.com/BHOoVMalwh — A la ferme DELAPORTE Marc (@delaporte62) February 23, 2022

Du côté du blé dur, 90 % des parcelles sont dans un état bon à très bon (85 % en 2021). En comparaison avec la semaine précédente, « les semis de blé dur sont stables à 97 % des surfaces prévues (96 % en 2021), le stade levée est stable, lui aussi, à 97 % (96 % en 2021). 90 % des surfaces ont atteint le stade début tallage et 4 % le stade épi 1 cm (13 % en 2021) ».

