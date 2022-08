Moisson 2022 40 % des agriculteurs dépassent les 80 q/ha en blé

Tandis qu'ils étaient 31 % en 2021, cette année 40 % des agriculteurs dépassent les 80 q/ha en blé. C'est ce que nous révèle le dernier sondage Terre-net, avec encore bien sûr une certaine hétérogénéité en régions.

« Quels rendements obtenez-vous en blé ? » C'était la question du sondage sur Terre-net et Web-agri du 26 juillet au 2 août et les résultats y sont assez similaires : 11 % dépassent les 100 q/ha, 29 % font entre 80 et 100 q/ha, 28 % entre 60 et 79 q/ha , 20 % entre 40 et 59 q/ha et 12 % font moins de 40 q/ha.

La moisson 2022 de blé semble afficher des résultats en hausse par rapport à 2021, où 31 % des répondants seulement dépassaient les 80 q/ha. Pour autant, les rendements semblent assez disparates d'une région à l'autre. Pour rappel, Agritel estimait fin juillet « une récolte décevante au sud, mais rassurante au nord »

