54e RDV agri « Comment s'annonce la moisson ? »

Céline Clément Terre-net Média

Une question que beaucoup d'agriculteurs se posent alors que la moisson 2021 a tout juste débuté dans certaines régions, fortement perturbée dans toute la France par les orages et les pluies abondantes. Et ceci après un début de printemps très sec et des gelées tardives. Dans son prochain RDV agri, lundi 5 juillet, Thierry agriculteur d'aujourd'hui vous propose un tour de France des futures récoltes, non pas en tracteur mais sur sa chaîne Youtube !

