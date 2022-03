Coopérative agricole Agora accompagne ses adhérents vers la certification HVE

Basée dans l'Oise, la coopérative Agora lance propose un accompagnement dédié à la certification Haute valeur environnementale (HVE).

«En complément de nos missions d'expérimentation, de formation et de diffusion des connaissances sur l'agroécologie, il nous semblait important de pouvoir nous engager avec nos adhérents dans une démarche de reconnaissance de leurs pratiques », indique Emmanuel Letesse, responsable du pôle agroécologie d'Agora.

Décryptage des référentiels, construction de l'offre... cette démarche de certification environnementale a été mise en place avec le support de trois adhérents de la coopérative et est désormais disponible. Comment cela se passe-t-il concrètement ?

« Un accompagnement individuel dans un cadre collectif »

« Dans un premier temps, l’adhérent réalise l’audit niveau 1 et l’autodiagnostic du niveau CE2 ou HVE avec le conseiller services et son technicien lors d’un rendez-vous individuel sur l’exploitation. Ainsi, il obtient le niveau 1 et peut rejoindre la promotion concernée au sein de la coopérative pour la certification collective », explique Claire Courtier, responsable du pôle services. Car « c’est, en effet, la coopérative et un échantillon de la promotion qui sont audités par l’organisme certificateur et non chaque agriculteur ». Cela permet de « mutualiser les frais d'audit, diminuer la pression d'audit et bénéficier du partage d'expérience des autres adhérents dans la démarche ».

Au cours du cycle de trois ans, l'agriculteur est suivi par la coopérative, qui « lui propose un plan de progrès et l'accompagne dans son changement de pratiques. Le conseiller peut également l'aider pour la mise à jour annuelle des indicateurs relatifs à la biodiversité, à la fertilisation, aux produits de santé du végétal et à la gestion de la ressource en eau », ajoute la responsable.

Valorisation à l'étude

Sur la question de la valorisation, des avancées émergent dans les filières des fruits et légumes et des vins. « Le marché des céréales n'est, par contre, pas structuré de la même manière, note Thomas Taldir, responsable céréales de la coopérative. C'est un travail de tous les acteurs de la filière qui doit s'engager depuis l'organisation de l'allotement dans nos silos jusqu'à la transparence des offres sur le marché. »

Pour le moment, Agora n'est pas en mesure de proposer de débouchés spécifiques, mais assure « étudier ce point avec beaucoup d'attention pour trouver une valeur ajoutée réelle pour une performance durable et complémentaire à la nécessaire transition agroécologique et aux intérêts en termes de conditionnalité ».

