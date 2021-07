Institut technique Arvalis dévoile son projet stratégique 2025

Arvalis-Institut du végétal, qui fête ses 60 ans cette année, a profité des Culturales pour présenter son projet d'entreprise Arvalis 2025. Au programme : « relever les défis d'un monde agricole en mutation ».

Le 16 juin dernier, Anne-Claire Vial et Norbert Benamou, respectivement présidente et directeur général de l'institut technique, ont dévoilé la feuille de route "Arvalis 2025". Objectif de ce projet stratégique, qui fixe le cap pour les cinq prochaines années : « Accompagner les agriculteurs dans un contexte de plus en plus diversifié et complexe. Et ainsi permettre le développement de l'innovation dans des systèmes de culture multi-performants, sur les dimensions économiques, environnementales, sociétales et territoriales ».

Pour cela, le projet se décline autour de cinq grandes thématiques de travail :

« Développer des agricultures rentables , créatrice de valeur dans tous les territoires » ;

» ; « Satisfaire les marchés et garantir la sécurité alimentaire » ;

et garantir la » ; « Réduire l'utilisation d'intrants et la consommation d'énergie fossiles (biocontrôle, génétique...) » ;

(biocontrôle, génétique...) » ; « Adapter la production agricole au changement climatique (préconisation variétale, outil Asalée...) » ;

(préconisation variétale, outil Asalée...) » ; « Agir pour l' environnement , favoriser la biodiversité (plantes de service, label bas carbone...) ».

« Renforcer la territorialisation »

Avec ce projet, Arvalis entend aussi « faire évoluer ses méthodologies de R&D afin d'aller plus vite et de façon encore plus ouverte pour acquérir et traiter les références, en nouant notamment encore plus de partenariats. L'institut élargit ses modes d'acquisition de références en intégrant, par exemple, des données issues de réseaux d'agriculteurs... ». « Nous devons travailler non plus pour fournir des outils "clés en main" mais pour mettre à disposition des producteurs et des acteurs des filières un ensemble de solutions qu'ils vont assembler en fonction de leurs besoins et de leurs intentions », précise Anne-Claire Vial.

Parmi les chantiers prioritaires, l'enjeu de la territorialisation. « Un passage obligé, selon Norbert Benamou, pour accompagner les agriculteurs au plus près en leur proposant des évolutions de leurs systèmes de production, qui tiennent compte des objectifs, du contexte et des situations agronomiques de leurs exploitations, mais pour définir les projets et les expérimentations que nous devons mener ».

