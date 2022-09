Recherche agronomique Arvalis-Institut du végétal inaugure sa station de Villers-Saint-Christophe (02)

Arvalis-Institut du végétal a inauguré, le 16 septembre dernier, sa nouvelle station de recherche et d'expérimentation agronomique située à Villers-Saint-Christophe dans les Hauts-de-France. Cette dernière a vocation à « accompagner les producteurs et les filières vers des agricultures de précision, performantes et engagées dans la transition agroécologique ».

« La station de recherche et d’expérimentation de Villers-Saint-Christophe assure une recherche appliquée à 360° dédiée à l’avancée des connaissances et à l’évolution globale des pratiques pour les filières céréalières, celle du lin fibre et celles de la pomme de terre », présente Arvalis-Institut du végétal dans son communiqué. « Avec un investissement de 2,5 M d'euros, la station s'est largement agrandie (+ 1 065 m²) et accueille désormais 30 collaborateurs permanents. Comme l’a rappelé Antoine Bray, directeur des actions régionales en Hauts-de-France, la vocation de la station est aussi de participer à la formation d’acteurs agricoles en place ou en devenir, d’où l’accueil régulier d’apprentis et de stagiaires. » L'activité de la station s'articule autour de 5 axes de recherche principaux : « La physiologie et la génétique des plantes pour répondre aux enjeux du changement climatique » ;

» ; « L'agronomie et la connaissance du sol pour préserver la richesse et la fertilité des terroirs » ;

pour préserver la richesse et la fertilité des terroirs » ; « La fertilisation et la protection des cultures pour adapter les productions aux marchés tout en réduisant la dépendance aux énergies fossiles » ;

» ; « Le stockage et la conservation des pommes de terre » ;

et la des » ; « Le développement technologique numérique et d'imagerie pour accélérer les processus d'innovation ». « Station pilote sur les apports des technologies du numérique aux métiers de l’expérimentation, elle propose aujourd’hui une batterie d’équipements high-tech. De l’arche de phénotypage (pour caractériser les végétaux au champ) à Arvacelp (pour automatiser le comptage des germes des pommes de terre) en passant par le minirhizotron (pour observer les racines sous terre), tous ces outils aident à gagner en fiabilité lors de l’acquisition des références au champ ou en laboratoire, et ainsi à améliorer les conseils et les services proposés aux agriculteurs. » [EN DIRECT] Inauguration de la station de recherche et d'expérimentation de Villers-Saint-Christophe – Hauts-de-France d'@Arvalisofficiel ??????@ArvalisHdF @hautsdefrance @MacarezF @AggloStQuentin @AGPB_Cerealiers @agpm_mais @UNPT_FRANCE #AGPL pic.twitter.com/UIspfpmZe1 — ARVALIS - Institut du végétal (@Arvalisofficiel) September 16, 2022

