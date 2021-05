Écho des plaines Attention à la montée de la septoriose avec le retour de la pluie

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

La rouille jaune a été plus souvent signalée ces derniers jours sur blé, dans plusieurs régions. Si les autres maladies restent assez discrètes pour le moment, le retour de la pluie pourrait déclencher les contaminations de septoriose. Dans les colzas les plus avancés, il faut toujours surveiller les risques de sclérotinia, charançons des siliques et pucerons dans les parcelles les plus avancées, et les méligèthes dans celles qui ont toujours du mal à fleurir après les épisodes de gel de la première semaine d’avril.

Levé du ?? et #Zaza le #colza fait encore la gueule. Attendre le dégel pour aller au ?? + pulvérisateur le 2 Mai , non mais Allo quoi !!! ?? pic.twitter.com/HUO9wXsuYG— GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) May 2, 2021Un surprenant contraste,pour ce week-end du #1erMai. De revoir date à date,dans cette même parcelle.Une épanouissante floraison et un superbe #colza 2017. Je me demande même pour 2021,si celui-ci a réellement fleuri. Je confirme que la #moisson2021,ne sera pas au rendez-vous. pic.twitter.com/oBwwgwwPV9— Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) May 2, 2021[Vigilance #pucerons] ??Des pucerons cendrés sont observés dans des parcelles de #Col...

