Écho des plaines Attention à la présence de pucerons dans le blé

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Les pucerons vecteurs de la jaunisse nanisante de l’orge sont à surveiller dans les parcelles de blé. Ils présentent un risque de nuisibilité lorsque 10 % de pieds en sont porteurs mais aussi lorsqu’ils séjournent dans la culture pendant plus de 10 jours. Dans le colza, c’est sur les larves d’altises que la vigilance doit porter. Les tests Berlèse permettent de bien les évaluer.

Pour les parcelles de blé, le risque pucerons vecteurs de la JNO s'étend de la levée jusqu'au stade fin tallage. (©Terre-net Média)