Enquête de grande échelle « Avez-vous observé de la vulpie sur votre exploitation ? »

Plusieurs instituts de recherche lancent une enquête à grande échelle afin de « mieux comprendre la répartition actuelle de la vulpie queue de rat », adventice en expansion en Europe. Que vous ayez ou non de la vulpie sur votre exploitation, n'hésitez pas à y participer pour faire avancer les connaissances.

« Largement présente à l'état naturel, la vulpie queue de rat (Vulpia myuros) est une graminée annuelle, relativement récente comme adventice dans les champs européens. On la trouve principalement dans les cultures d'automne (céréales et colza), en travail du sol réduit ou non labour », détaillent le Natural Resources Institute (Université de Greenwich) et Rothamsted Research, (Royaume-Uni) dans une fiche d'information dédiée.

« Tolérante naturellement à certaines classes d’herbicide (ACCase inhibiteurs de type "fops" et "dims"), cette adventice est difficile à contrôler une fois qu'un dense tapis est formé, surtout en semis direct. Il est donc crucial d’identifier au plus tôt toute infestation et d’intervenir dès que possible. »

Afin de mieux comprendre la répartition actuelle de la vulpie queue de rat, le Natural Resources Institute et Rothamsted Research, en partenariat avec Inrae (UMR Agroécologie, Dijon) et AgriGenève (Suisse), ont décidé de lancer une enquête à grande échelle auprès des agriculteurs et des conseillers techniques. « Les résultats collectés seront utilisés pour produire un rapport sur la distribution de la vulpie en fonction des pratiques culturales et du pédoclimat en Europe », précisent les instituts de recherche.

Contact scientifique en France : Stéphane Cordeau, Inrae, UMR Agroécologie, Dijon. stephane.cordeau@inrae.fr

