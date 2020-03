Écho des plaines Bien repérer les stades du colza pour prévenir les attaques de sclérotinia

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Alors que la nuisibilité des méligèthes s’éloigne avec l’arrivée de la floraison, c’est à la protection contre le sclérotinia qu’il faut maintenant s’attarder. Dans les régions les plus précoces et les parcelles les plus avancées, le risque d’attaques de charançons des siliques est aussi à surveiller. En blé, la vigilance doit surtout porter actuellement sur les risques piétin-verse et rouille jaune.

Pour une application optimale du traitement contre le sclérotinia du colza, il est d'important d'intervenir préventivement afin d'empêcher la contamination des feuilles à la chute des premiers pétales (stade G1), selon Terres Inovia. (©Emmanuel Bonnin/Twitter) Chargement en coursÀ lire aussi > Sclérotinia du colza : intervenir au bon stade avec la bonne solutionPlus un meligèthe sur #colza avec ce temps froid et venteux (vue dans le secteur de Nancy) : où sont-ils cachés ? J'en ai retrouvé dans les fleurs de pissenlit. Dès qu'il fera meilleur ils devraient encore faire parler d'eux ! pic.twitter.com/DTFqJipSvm— Laurent JUNG (@laurentjung54) March 25, 2020Aujourd'hui épandage d'engrais minéral sur les #colza modulation de dose pour ajuster au besoin de la plante #environment #raisonnée #AgricAndCovid19 pic.twitter.com/NRZoTdbQ54— vetu yoann (@croixauxvents) March 26, 2020Je te conseille cette belle parcelle de #colza en rentrant ce soir de ton #Tourdeplaine afin de finir sur une note op...



