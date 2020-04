Écho des plaines Charançons des siliques, attention aux jeunes siliques

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Les charançons des siliques pondent leurs œufs ou se nourrissent en perforant les siliques les plus tendres du colza. Les cultures sont sensibles à leur présence, jusqu’au stade G4, soit tant qu’il dispose de siliques jeunes faciles à piquer. Selon les régions, risque sclérotinia et présence de pucerons cendrés sont aussi à surveiller. En blé, l’attention va se porter surtout sur la septoriose qui constitue un risque à partir du stade 2 nœuds de la céréale, et les rouilles jaune et brune, en fonction des secteurs.

Les colzas sont sensibles au charançon des siliques jusqu'au stade G4. (©@agritof80/Twitter) Chargement en coursÀ lire aussi > Sclérotinia du colza : intervenir au bon stade avec la bonne solutionEt > Marques physiologiques, maladies... Zoom sur l'état sanitaire actuel des céréales d'hiverNormalement, j'évite tout insecticide au printemps sur colza mais là, jamais vu autant de charançons des siliques (+ de 1/plante ??). Ce charançon n'a pas une nuisibilité directe énorme mais ses piqures servent de porte d'entrée pour les cécidomyies qui font plus de dégâts. pic.twitter.com/a3Gkylr6xk— ChristopheB. (@agritof80) April 9, 2020Il y'a toutes sortes d' #insectes dans mon #colza... Des bons ??et des moins bons.. pic.twitter.com/cmCBCkm5t7— Etienne Raguin (@Etiennergn) April 8, 2020Retour de mon tour de plaine du Dimanche ... Du soleil (encore), du #colza, du #blé (avec de la #biodiversité), et les #betteraves qui vont faire route ... quand il va ?? (au moins pour les lignes qui ont levées).

