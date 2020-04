Écho des plaines Colza, continuer à surveiller charançons des siliques et pucerons cendrés

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Alors que les colzas sont en train de passer des stades floraison à formation plus ou moins avancée des siliques, il est important d’être vigilant vis-à-vis des derniers insectes susceptibles de provoquer des dégâts sur la culture, les charançons des siliques et les pucerons cendrés. En blé, la pression septoriose augmente de façon plus ou moins prononcée en fonction les régions, selon qu’il a plu ou pas ces derniers jours. Les rouilles sont aussi à surveiller, de même que l'oïdium de façon beaucoup plus ponctuelle.

Vigilance face aux pucerons cendrés et aux charançons des siliques sur colza. (©@julienblanckaer/Twitter) Chargement en coursÀ lire > Oléagineux semences Les abeilles, partenaires privilégiés des producteurs de colza semencesÀ voir aussi :> Septoriose : observer pour décider d'une intervention > Fongicides et adjuvants : une association à tenter en conditions difficilesPrésence importante de pucerons cendrés et de charançons dans les colza dans le Sud Ouest de l’Oise pic.twitter.com/6CxSjghg7s— jbl (@julienblanckaer) April 21, 2020Quand la demoiselle des champs s’attaque à une colonie de pucerons cendrés ! Moi si j’étais eux, je me tiendrais à carreaux ! Merci à toi de protéger nos #colza ! @DEKALB_FR @Bayer4Crops @Bayer_FR @thibaultricour @BerardierK @Marie_Lebrg @BassMarion #biodiversitechallenge pic.twitter.com/4HWHkWVrff— LouisChevrier (@Louis_Chevrier) April 15, 2020Quand la demoiselle des champs s’attaque à une colonie de pucerons cendrés ! Moi si j’étais eux, je me tiendrais à c... Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO Vigilance face aux pucerons cendrés et aux charançons des siliques sur colza. (©@julienblanckaer/Twitter) Chargement en coursÀ lire > Oléagineux semences Les abeilles, partenaires privilégiés des producteurs de colza semencesÀ voir aussi :> Septoriose : observer pour décider d'une intervention > Fongicides et adjuvants : une association à tenter en conditions difficilesPrésence importante de pucerons cendrés et de charançons dans les colza dans le Sud Ouest de l’Oise pic.twitter.com/6CxSjghg7s— jbl (@julienblanckaer) April 21, 2020Quand la demoiselle des champs s’attaque à une colonie de pucerons cendrés ! Moi si j’étais eux, je me tiendrais à carreaux ! Merci à toi de protéger nos #colza ! @DEKALB_FR @Bayer4Crops @Bayer_FR @thibaultricour @BerardierK @Marie_Lebrg @BassMarion #biodiversitechallenge pic.twitter.com/4HWHkWVrff— LouisChevrier (@Louis_Chevrier) April 15, 2020Quand la demoiselle des champs s’attaque à une colonie de pucerons cendrés ! Moi si j’étais eux, je me tiendrais à c...

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

A lire également