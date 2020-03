Écho des plaines Colza, selon les régions, surveiller charançons de la tige et méligèthes

Le stade des colzas avance à grand pas, et avec lui, la surveillance des parcelles. Selon les régions, on sera très vigilant cette semaine, vis-à-vis du charançon de la tige et des méligèthes. Les parcelles les plus avancées ont commencé leur floraison et ne sont plus concernées par ces insectes. En blé, les conditions climatiques de l'hiver et des dernières semaines ont été très favorables au piétin-verse et à la rouille jaune. Il est conseillé de surveiller de près les variétés sensibles à ces deux maladies.

Attention cette semaine, selon les régions, aux charançons de la tige et méligèthes sur colza. (©Justine Gauthier/Twitter) Chargement en coursRetrouvez > Sols trop humides et fertilisation du colza : que faire ?À lire aussi > Développement des céréales : des situations très hétérogènes cette année Et > Carence en manganèse sur céréales à paille : la vigilance est de mise pour intervenir efficacementCe #colza aux quelques fleurs,sont sources de #meligethes. pic.twitter.com/BCqxvyXQyM— Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) March 16, 2020Les premiers #colza ES Alicia fleurissent ??Ils vont pouvoir jouer leur rôle de leurre vis à vis des meligethes et ainsi limiter le recours aux insecticides ??Elles sont peu présentes à ce jour à cause des conditions climatiques ?? ?? mais vigilance la semaine prochaine .. pic.twitter.com/wzqIRI0f8h— Val'epi, service technique (@val_epi) March 12, 2020Noter un essai variétés #colza c'est aussi voir qu'avec le retour du ?? c'est l'?? du bébêtes show.#ceuxquifontl...

