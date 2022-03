Écho des plaines Colza, surveiller les insectes

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Dans les colzas, la présence de charançons de la tige monte en puissance. Dans certaines régions, le pic de vol est déjà dépassé. Les méligèthes sont aussi signalés plus souvent. Attention, car de plus en plus de colzas sont au stade sensible.

Pour le colza, la période de risque face aux méligèthes s'étend du stade boutons floraux accessibles (D1) au stade boutons séparés (E). (©Terre-net Média) Revoir > Ne pas confondre le charançon de la tige du colza avec celui de la tige du chou > La cuvette jaune, incontournable pour détecter l'arrivée des ravageurs du colzaPour celles et ceux qui n'ont toujours pas fait insecticide sur #gros #charançon du colza, vérifier dans les parcelles s'il y a des piqûres. Les #piqûres sont bien visibles : points blancs à la base des petioles des dernières feuilles. Intervenir si plus de 10% de pieds piqués. pic.twitter.com/gXzLg0YAoC— Emeric Courbet (@EmericCa70) March 10, 2022#méligèthes observées dans notre #essai #colza à Saint Antoine la Forêt (76) ???? ?? sur du DK excity #variété #agriculture #récolte2022 #négoceagricole #tourdeplaine @DEKALB_FR pic.twitter.com/XtyDgi5JIx— DUMESNIL - France Rurale (@Dumesnil_FR) March 9, 2022Les méligèthes sont présentes dans nos colzas. Photos secteur Chal...

