Agriculture biologique « Comment faire face aux risques de contamination ? »

Vous êtes agricultrice/teur bio ou en conversion ? Découvrez les kits mis au point par la Fédération nationale d'agriculture biologique (Fnab) pour se protéger en réduisant les risques de contamination.

Comment réduire le risque de contamination de vos parcelles en agriculture biologique par les traitements des parcelles voisines ? Dans une vidéo relayée sur Youtube, la Fnab énumère les différents leviers potentiels. Parmi eux, on peut citer : « l'échange de parcelles avec ses voisins pour limiter les zones de contact, le traitement des bordures de parcelles bio avec des produits autorisés en bio, la mise en place d'outils pour intercepter la dérive tels que des haies... ». Afin d'être suffisamment efficace, la haie doit remplir plusieurs conditions (données du réseau Afac-Agroforesteries) :

« Faire au moins deux fois la hauteur de la culture voisine (celle qui reçoit le traitement), un mètre de largeur minimum, idéalement trois mètres de largeur. »

« La haie doit être pleine et dense. Elle ne doit pas comporter de trouées. »

« Les essences doivent avoir un maximum de feuillage et de branchage », précise la fédération.

> Découvrez tous les détails dans cette première vidéo :

Comment réagir en cas de contamination ?

Et si malgré toutes les précautions mises en œuvre, vous constatez une contamination : il est important de « réagir rapidement et méthodiquement », selon la Fnab. Objectif : « établir le lien entre la contamination et la pulvérisation effectuée par le voisin et en cas de déclassement, obtenir une indemnisation ».

> Dans cette seconde vidéo, la Fnab donne toutes les infos de la procédure à suivre :

