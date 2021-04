Enquête Comprendre les freins et leviers à l'utilisation des plantes de services

Sophie Guyomard Terre-net Média

L'Inrae lance une enquête nationale sur l'utilisation des plantes de services en grandes cultures et maraîchage de plein champ, dans le cadre du projet Crea (collectif interdisciplinaire de réflexion sur l'utilisation des plantes de service). Que vous soyez utilisateur ou non, votre avis est intéressant ! Le temps de réponse est estimé entre 10 et 15 minutes.

Tags Couverts végétaux

