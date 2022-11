Echo des plaines Continuer à surveiller les insectes

Retrouvez, avec l'écho des plaines, l'essentiel des observations de la semaine, en colza et en blé, extraites du Bulletin de santé du végétal (BSV), sur la carte interactive ci-dessous.

Pour "lire" un berlèse sur #colza, il faut être vigilant, car en plus des larves de grosses altises on peut trouver d'autres larves. Bonne vue indispensable. Se tromper c'est surestimer le risque et déclencher des traitements inutiles, https://t.co/3LoDMWmWfd pic.twitter.com/F6YRVByrdl