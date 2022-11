Assemblée générale 2022 Croissance et traçabilité au cœur des projets de la filière CRC

La filière CRC (Culture raisonnée contrôlée) a profité de son assemblée générale du 21 novembre 2022 pour faire le point sur ses projets.

Lors de son assemblée générale, la filière CRC a dressé le bilan de la moisson 2022 : « une récolte globalement satisfaisante avec une hétérogénéité tout de même de la qualité selon les régions ». La filière souligne « une faible érosion des volumes (540 000 t de céréales récoltées en 2022 sur 95 000 ha de surfaces emblavées) malgré un rendement national plus faible que l'an dernier. La demande du marché est, quant à elle, en hausse ».

Bilan de la moisson 2022 pour la filière CRC par espèce :

Rendement (q/ha) Volumes récoltés (t) Surfaces emblavées (ha) Nombre de producteurs Blé tendre 57 528 925 92 690 3 048 Blé dur 44 3 097 703 21 Seigle 46 8 263 1 798 199 Sarrasin 10 118 - - Grand épeautre 39 417 - -

Mise en place de "Traça-blé", nouvelle plateforme de traçabilité blockchain

Parmi les projets en cours, une dizaine d'adhérents ont un intérêt soutenu pour le chantier majeur de digitalisation des process de la filière avec la mise en place de la plateforme Traça-blé, présentée lors du dernier Sia. « La création des premiers tableaux de bord et la promotion auprès des différents acteurs de la filière sont actuellement en cours. » L'idée de cette plateforme est de « valoriser les données de traçabilité des céréales sous cahier des charges CRC jusqu'au consommateur. C'est un véritable outil RSE au service des entreprises et il participe à entraîner les entreprises vers la voie de la décarbonation », précisent les équipes.

3 300 agriculteurs engagés et 131 entreprises adhérentes

La filière qui compte près de 3 300 agriculteurs engagés, a aussi accueilli 4 nouveaux adhérents en 2022 : Périgord Farine - Minoterie Allafort (24) et Minoterie Batigne (81) dans le Collège des meuniers, et Compagnie des Pâtissiers et Gemef industries (13) dans le Collège des industriels. Elle rassemble désormais 131 entreprises adhérentes : 36 organismes stockeurs, 58 meuniers (sites), 28 groupes industriels (sur 64 sites) et 9 distributeurs. La filière fait également évoluer son règlement intérieur avec la création d'une catégorie particulière d'adhérents dits "petits faiseurs" (produisant ou achetant au maximum 100 t de céréales ou de farine CRC par an), avec des tarifs spécifiques, afin que la contrainte financière ne soit pas un frein.

« Le nombre d'artisans boulangers engagés dans la démarche a passé la barre des 5 000 en 2022. Pour Vincent Jouan, président de la filière CRC, la boulangerie artisanale est à la genèse de la filière, participant à son essor et à sa renommée. » Les membres du conseil d'administration ont alors souhaité intégrer, pour la première fois, un artisan boulanger en tant que membre invité : Julien Poilâne, à la tête de 3 boulangeries Max Poilâne à Lyon.

La filière cherche aussi à mieux faire connaître sa démarche aux consommateurs à travers différents outils de communication : campagnes TV, animations en points de vente, présence sur les réseaux sociaux, etc.

