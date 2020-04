Écho des plaines Dans les parcelles de blé, apparition de la septoriose

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Des symptômes de septoriose se manifestent dans les parcelles de blé, mais avec une pression très variable selon les régions, et les variétés. Comme pour la rouille jaune et la rouille brune, les variétés sensibles sont à surveiller en priorité. À noter quelques gels d’épis signalés en Bourgogne, Franche-Comté et Auvergne. En colza, la surveillance va selon les régions, du sclérotinia aux charançons des siliques et pucerons cendrés.

Une pression septoriose très variable selon les régions : attention aux variétés sensibles. (©@bubu1664/Banque d'images FranceAgriTwittos) Chargement en coursÀ lire aussi : > Septoriose : observer pour décider d'une intervention > Pulvérisation : utiliser du soufre nécessite quelques précautions d’usage > Fongicides et adjuvants : une association à tenter en conditions difficilesLes taches physiologiques ne disparaissent pas sur mon damier 50nuances de jaune! #blé @PassionCereales Par contre 39j sans pluie et les dernières feuilles nous jouent des tours! (Sans parler des feuilles ??) #Tourdeplaine à la place du #running ????? pic.twitter.com/LnGr4HwYVc— Emmanuel BONNIN (@BONNIN1402) April 19, 2020Début épiaison le 17 avril dans mes parcelles de #blé du jamais vu... avec un stress hydrique très marqué @Fragritwittos @Agridemain @PassionCereales #OnVousNourrit pic.twitter.com/CYHbKe9ev5— Francois Arnoux (@FrancoisArnoux) April 17, 2020#Colza - Ça souffre mais ça tient ???? - Un beau stad... Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO Une pression septoriose très variable selon les régions : attention aux variétés sensibles. (©@bubu1664/Banque d'images FranceAgriTwittos) Chargement en coursÀ lire aussi : > Septoriose : observer pour décider d'une intervention > Pulvérisation : utiliser du soufre nécessite quelques précautions d’usage > Fongicides et adjuvants : une association à tenter en conditions difficilesLes taches physiologiques ne disparaissent pas sur mon damier 50nuances de jaune! #blé @PassionCereales Par contre 39j sans pluie et les dernières feuilles nous jouent des tours! (Sans parler des feuilles ??) #Tourdeplaine à la place du #running ????? pic.twitter.com/LnGr4HwYVc— Emmanuel BONNIN (@BONNIN1402) April 19, 2020Début épiaison le 17 avril dans mes parcelles de #blé du jamais vu... avec un stress hydrique très marqué @Fragritwittos @Agridemain @PassionCereales #OnVousNourrit pic.twitter.com/CYHbKe9ev5— Francois Arnoux (@FrancoisArnoux) April 17, 2020#Colza - Ça souffre mais ça tient ???? - Un beau stad...

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

A lire également