Vu sur Youtube « De très bonnes conditions de semis » pour les céréales chez David Forge (37)

Agriculteur en Indre-et-Loire, David Forge a profité de très bonnes conditions de semis pour les céréales à paille cette année. Retour sur les chantiers en vidéo.

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

Direction d'abord les semis des orges d'hiver, qui ont eu lieu entre le 14 et le 16 octobre chez David Forge. Pour les 20 ha à semer cette campagne, l'agriculteur a décidé de changer de variété en semences certifiées et son choix s'est porté sur Rafaela (210 graines/m²) : « plus robuste contre les maladies », commente-t-il sur la Chaîne Agricole. Il apporte en même temps de l'engrais en localisé, Microphos. David Forge témoigne de « conditions optimales » cette année et pour essayer de conserver la fraîcheur, il a pris soin de rouler les semis.

Point sur les semis de céréales d'hiver 2021 :

D'après l'observatoire orge d'hiver étaient semées au 25 octobre 2021 et 61 % des parcelles de blé tendre (contre respectivement 77 % et 63 % à la même date en 2020).

Pour le blé dur, on compte 7 % des parcelles semées au 25 octobre 2021 (12 % en 2020). Revoir sur le sujet > D'après l'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer, 78 % des parcelles d'étaient semées au 25 octobre 2021 et 61 % des parcelles de(contre respectivement 77 % et 63 % à la même date en 2020).Pour le, on compte 7 % des parcelles semées au 25 octobre 2021 (12 % en 2020). Revoir sur le sujet > Réussir les semis de blé dur

Semis de blé

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

Dans une autre vidéo, l'agriculteur youtubeur nous partage aussi ses semis de blé tendre qui se sont déroulés du 16 au 23 octobre. Là aussi, David Forge témoigne de « supers conditions » : « ça se travaille bien ». Pas de labour, l'agriculteur a fait un passage de chisel avant le semis. Il a été un peu plus embêté dans les parcelles après tournesol, à cause des résidus de culture.

Pour le blé tendre, il a recours aux semences de ferme : environ 6 t pour 50 ha de blé. David Forge a également semé 2-3 ha en semences certifiées avec un mélange variétal composé de Césario, Macaron et KWS Ultim, pour le renouvellement l'année prochaine. Il a choisi de rouler une trentaine d'hectares, surtout « pour les terres argilo-calcaires avec quelques mottes en surface ».

