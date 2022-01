Semis 2022 Les premières listes de variétés recommandées en pois et féverole de printemps

Pour accompagner les producteurs dans leur choix variétal, Terres Inovia propose, pour la première fois, des listes de variétés recommandées de pois de printemps et de féverole de printemps pour les semis 2022.

« Avec 5 variétés inscrites en France par an depuis 3 ans, soit une quinzaine de nouvelles variétés performantes en rendement disponibles, et une dizaine en cours d’inscription en France, le pois de printemps bénéficie du progrès de la génétique. La féverole de printemps n’est pas en reste, avec une douzaine de nouvelles variétés performantes. La sélection est donc restée dynamique malgré des variations de surfaces et le faible taux d’utilisation de semences certifiées qui en limite le financement. », estime Terres Inovia.

Les listes sont disponibles sur myVar

Pour accompagner les agriculteurs dans leur choix variétal, l'institut technique propose, pour la première fois, des listes de variétés recommandées pour ces deux espèces en vue des semis 2022. Parmi les critères pris en compte : « le climat – meilleur comportement en années chaudes et sèches – et le niveau de rendement, ainsi que le comportement de la variété en sol calcaire dans le cas du pois de printemps ».

À cela s'ajoute, dans un second temps, d'autres critères, « comme la qualité recherchée en fonction des débouchés (PMG, teneur en protéines) et pour le pois de printemps, la hauteur à la récolte, la tolérance à la verse et la tolérance à aphanomycès ».

pois de printemps" ou "féverole" puis "Résultats d’évaluation et recommandations Terres Inovia". Ces listes sont consultables sur myVar , en choisissant la culture "" ou "" puis "Résultats d’évaluation et recommandations Terres Inovia".

