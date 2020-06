Pommes de terre de conservation Des emblavements en hausse de 1,4 % sur un an

D'après le panel de producteurs de l'UNPT et du CNIPT, et les estimations Agreste, les surfaces de pommes de terre de conservation atteignent 154 900 ha cette année, soit une hausse de 1,4 % par rapport à l'année passée.

« Les emblavements en pommes de terre de conservation s'élèvent à 154 900 ha en 2020, contre 152 710 ha en 2019, soit une hausse de 1,4 % des surfaces, d'après notre panel de producteurs dans les principales régions de production et les estimations Agreste dans les autres régions », présentent l'Union nationale des producteurs de pommes de terre (UNPT) et le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) dans un communiqué commun. Pour rappel, « la hausse des surfaces était de 2,1 % en France, en 2019 ».

Concernant les surfaces 2020, « les hectares additionnels sont essentiellement observés en Haute-Normandie (+ 900 ha) et en Champagne-Ardenne (+ 550 ha). À elle seule, la région Hauts-de-France représente plus de 63 % des surfaces françaises de pommes de terre de conservation ».

Plus d'informations dans les semaines à venir pour l'évaluation du rendement et donc de la production, avec « l'évolution des conditions météorologiques et les prélèvements réalisés en parcelles par l'UNPT ».

