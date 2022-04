Réseau d'observation piétin-échaudage Des premiers symptômes signalés dans l'Ouest et le Sud-Ouest

Pour la 4e année consécutive, Certis anime un réseau d’essais, réparti dans tout l’Hexagone, afin de suivre l’évolution du piétin échaudage sur céréales. Des symptômes précoces sur racines de blé tendre sont signalés dans le Sud-Ouest et dans l’Ouest.

« Les premiers tours de plaine viennent de révéler des infestations précoces de piétin-échaudage dans le Sud-Ouest et dans l’Ouest », observe Certis dans son réseau d'observation, dédié à cette « maladie fongique silencieuse, qui attaque les céréales par les racines et impacte directement le capital récolte ». Les attaques dans les parcelles "témoin" sont « vraisemblablement favorisées par une rotation paille/paille et par les conditions climatiques douces et humides enregistrées durant l’automne et l’hiver 2021 ».

Pour la campagne 2021/2022, le réseau comprend 40 essais en grandes parcelles, en partenariat avec distributeurs, agriculteurs, instituts technique et fermes d'établissements d'enseignement agricole. L'objectif pour la firme : « mieux comprendre, cette année encore, les conditions d’apparition du piétin échaudage », précise Vanessa Denaud, chef de marché traitements de semences.

Certis entend comparer les parcelles ayant reçu Latitude XL et des parcelles témoin, les résultats des notations 2022 seront partagés en juin prochain. « Certaines de nos parcelles d’essais sont équipées de sondes tensiométriques qui mesurent la disponibilité hydrique, ajoute Vanessa Denaud. Ce dispositif met en évidence la capacité d’un chevelu racinaire sain à pomper l’eau et les éléments nutritifs correctement, contrairement à un pied de blé contaminé. Le rôle des décalages de dates de semis, permettant de réduire l’incidence du champignon, est aussi étudié. L’intérêt de la protection préventive vis-à-vis de l’optimisation du "rendement paille" est, cette année encore, également analysé. »

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net