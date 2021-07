Vu sur Youtube Direction l'Indre-et-Loire pour suivre un chantier d'andainage de colza

Agriyoutubeur en Indre-et-Loire, David Forge nous partage, en vidéo, le chantier d'andainage de colza réalisé il y a quelques jours chez Jean-Bernard, l'un de ses voisins agriculteurs.

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

Pour récolter de manière classique cette parcelle de colza, il aurait fallu « attendre que les bas étages mûrissent, mais pendant ce temps-là, les étages du dessus s'égrainent... », indique Jean-Bernard, exploitant en Indre-et-Loire, dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube David Forge, les Bonus.

Avec les risques d'orages et de développement des maladies, l'agriculteur a donc préféré avoir recours à l'andainage cette année pour cette parcelle. Objectif : homogénéiser la maturité des siliques, nous explique David Forge, qui a suivi le chantier et nous le fait vivre en vidéo.

Souvent, on note un gain moyen de 4-5 q/ha grâce à cette technique et cela permet de limiter le taux d'impuretés et aussi d'homogénéiser le taux d'humidité de la parcelle.

Une machine adaptée aux besoins

Pour cela, Jean-Bernard a fait appel à Mathieu, qui possède une faucheuse-andaineuse et qui a pas mal travaillé dessus. En effet, Matthieu a réalisé plusieurs modifications sur la machine pour l'adapter à ses besoins, comme il produit plusieurs cultures porte-graines : carottes, persil, chicorée, persil... « Il a notamment réhaussé la machine, ajouté des palpeurs pour faucher plus bas et aussi modifié le tamis rotatif, entraîné par un moteur hydraulique... », explique David Forge.

Outre les cultures porte-graines, Mathieu réalise désormais de la prestation de services pour diverses cultures, et notamment dans le cas de champs envahis par les adventices (matricaires) ou en agriculture biologique.

Voir un autre chantier d'andainage, cette fois-ci pour de l'orge d'hiver (au stade grain pâteux) (démarrer la vidéo en cliquant sur le curseur) :

