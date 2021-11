Betteraves L'ITB donne le programme des comités techniques régionaux

Chaque année, l'Institut technique de la betterave (ITB) organise ses comités techniques régionaux. L'occasion notamment de faire le point sur l'année écoulée.

Lors des comités techniques régionaux 2021-2022, les experts de l'ITB prévoient « d'exposer leurs préconisations pour la prochaine campagne (choix variétal, gestion des maladies foliaires et des adventices...), de mettre en avant les enseignements de l'année écoulée et de présenter les recherches en cours dont celles menées dans le cadre du PNRI (plan national de recherche et d’innovations pour le contrôle des jaunisses virales).

Voici le programme annoncé par l'ITB, le présentiel est de retour pour une partie des dates :

Régions Dates Types/lieux Aisne Mardi 14 décembre 2021 Visio-conférence Centre-Val-de-Loire Mercredi 15 décembre 2021 Présentiel, à Pithiviers-le-Vieil Oise/Somme Mercredi 5 janvier 2022 Visio-conférence Normandie/Val-d'Oise Jeudi 6 janvier 2022 Visio-conférence Nord-Pas-de-Calais Mercredi 12 janvier 2022 Présentiel, à Vimy Champagne-Yonne Jeudi 13 janvier 2022 Présentiel, à Sommesous Ile-de-France Vendredi 14 janvier 2022 Visio-conférence

À noter : « les comités techniques en présentiel se tiendront sur la matinée, à partir de 9h30. L’entrée est libre, conditionnée à la présentation du "pass sanitaire". Le café d'accueil et le buffet déjeunatoire sont offerts. Du côté des webinaires techniques, ils dureront environ une heure. Et pour y assister, l’inscription préalable est obligatoire. Elle permet de recevoir par mail, un lien pour se connecter au comité via un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable ».

