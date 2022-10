Betteraves sucrières L'ITB partage le programme des comités techniques 2022/23

Comme chaque année, l'Institut technique de la betterave (ITB) organise ses comités techniques régionaux. L'occasion notamment de faire le point sur les résultats de l'année et d'échanger sur des solutions techniques, en fonction des problématiques spécifiques de la zone de culture. Retrouvez plus de détails sur le programme prévu.

Les experts de l'Institut technique de la betterave vont profiter de ces moments d'échange pour exposer « leurs préconisations pour la prochaine campagne (choix variétal, gestion des maladies foliaires et des adventices...) et mettre en avant les enseignements de l'année écoulée ». C'est aussi l'occasion de faire un point sur les recherches en cours dont celles menées dans le cadre du PNRI (plan national de recherche et d'innovations pour le contrôle des jaunisses virales).

En tout, 8 comités techniques sont prévus en 2022/23 : un par région et un spécial dédié à la production de betteraves biologiques. Ce dernier proposera « des présentations spécifiques de ce mode de culture : implantation, désherbage, fertilisation, gestion des bioagresseurs... ».

Retrouvez le programme ci-dessous

À noter qu'une inscription préalable est nécessaire pour assister aux comités techniques prévus en visioconférence, afin de recevoir un lien pour se connecter. Les programmes détaillés et les liens d'inscription seront disponibles début décembre.

Dates/heures Informations pratiques/lieu Aisne 13/12/2022 de 9h30 à 12h Salle des fêtes - 02000 Barenton-Bugny Spécial "betteraves biologiques" 14/12/2022 de 9h30 à 12h Visioconférence Centre-Val-de-Loire 15/12/2022 de 9h30 à 12h30 Espace Thierry la fronde - 11 avenue Jules Viollette - 28310 Janville-en-Beauce Somme/Oise 4/01/2023 de 9h30 à 10h30 Visioconférence Ile-de-France 5/01/2023 de 9h30 à 12h30 Ferme de Champigny - 77390 Crisenoy Nord-Pas-de-Calais 11/01/2023 de 9h30 à 10h30 Visioconférence Champagne/Yonne 17/01/2023 de 9h30 à 10h30 Visioconférence Normandie/Val d'Oise 18/01/2023 de 9h30 à 12h Les Granges de Bosc-Grimont - 357 route de Bosc-Grimont - 76690 Le Bocasse

