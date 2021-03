Apiculture L'Unaf édite un guide pratique pour lutter contre le frelon asiatique

Véritable fléau pour les abeilles, l’Union nationale de l’apiculture française (Unaf) lance une vaste campagne de mobilisation auprès des collectivités locales pour lutter contre le frelon asiatique. Elle a notamment édité un guide des bonnes pratiques à adopter contre cette espèce invasive.

« Après une année 2020 de prédation très forte, l’Union nationale de l’apiculture française vient d’éditer un guide pratique qui recense différentes méthodes de lutte contre le frelon asiatique. Ce guide présente cette espèce exotique envahissante, ses impacts, et compile les méthodes de lutte, décrit des expériences positives à l’échelle de différents territoires et fait témoigner des élus qui se sont engagés contre le frelon asiatique », présente l'Unaf.

« Depuis son apparition dans le début des années 2000, le frelon asiatique a colonisé la quasi-totalité du territoire métropolitain et a été recensé dans neuf autres États européens. C’est une réelle menace pour les abeilles et l’apiculture au point que dans certaines zones, il est devenu impossible d’élever des abeilles. De plus, le frelon ne se nourrit pas que d’abeilles : les autres insectes représentent plus de la moitié de son bol alimentaire. Récemment, une équipe universitaire a estimé ses impacts sur le service écosystémique de pollinisation à plusieurs dizaines de millions d’euros. Ce guide propose d’organiser et encadrer les pratiques de lutte afin d’en améliorer l’efficacité et limiter les impacts. »

