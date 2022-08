Vu sur Youtube Un air de Provence dans les champs de la Beauce

Pour cette 2e édition, les équipes du CoFarming Tour ont fait une étape à Sanchéville en Eure-et-Loir. L'occasion pour Thierry Bailliet de nous présenter Clarisse, qui cultive une plante peu courante dans le secteur de la Beauce.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube AgriTechTV, on pourrait croire que Thierry Bailliet est en plein cœur de la Provence... mais non, c'est bien à Sanchéville en Eure-et-Loir, qu'il a fait étape avec l'équipe du CoFarming Tour 2022.

Sur l'exploitation familiale depuis 4 générations, Clarisse a introduit une nouvelle culture aux côtés du blé tendre, du blé dur, du maïs grain, de l'orge, des pommes de terre et des betteraves sucrières : le lavandin.

L'agricultrice cherchait une manière de se diversifier et elle a répondu à l'appel de la Scael qui a monté, il y a 2 ans, un projet de distillerie de lavandin à proximité, à Orgères-en-Beauce. La coopérative agricole souhaitant proposer aux agriculteurs une culture à haute valeur ajoutée, via la production d'huile à destination des industries de la parfumerie-cosmétique.

Clarisse met en avant un faible recours aux produits phytos et aucun besoin d'engrais, ni d'irrigation pour cette culture. La gestion des adventices et notamment du ray-grass demande, par contre, du temps avec le binage et le désherbage manuel, précise l'agricultrice.

Retrouvez plus de détails dans la vidéo ci-dessous (cliquez sur le curseur pour lancer la lecture) :

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net