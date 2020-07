L'actu de Terres Inovia La récolte des lentilles va débuter sur certains secteurs

Selon les secteurs, la maturité des lentilles est plus ou moins avancée. La récolte se profile dans les bassins les plus précoces : Sud-Ouest et Ouest.

