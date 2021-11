Écho des plaines Larves de grosses altises dans les colzas, évaluer le risque à la parcelle

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

La présence de larves d’altises d’hiver s’intensifie dans les colzas, à un niveau plus ou moins prononcé selon les régions. Il est temps d’évaluer le nombre de larves à la parcelle, par des tests Berlèse. Il est aussi conseillé de mesurer la biomasse de la culture, car les colzas plus petits et plus chétifs seront plus sensibles aux attaques de larves. Dans le blé, l’heure est surtout à la surveillance des pucerons, et là où il a beaucoup plu, des limaces. La pression cicadelles semble s’atténuer avec l’arrivée des températures plus fraîches.

La méthode Berlese peut être utilisée de façon assez rapide et permet sans effort de détecter et dénombrer toutes les larves. (©Emmanuel Bonnin/Twitter)Chargement en coursLire aussi > Larves d'altises : top départ pour les tests BerlèsesEntre 2 récoltes #maïs grain, on en profite pour visiter nos essais #colza @DEKALB_FR et faire le point sur les développements végétatifs, les carences (N/P) et les premiers suivis de larves d'altises.#ceuxquifontlesessais pic.twitter.com/qCNtYt0XiP— Thomas VOIRET (@TVoiret) November 2, 2021Colza : 3 parcelles sur 4 ont des beaux #colza, bien développés. On surveille les larves d'altises ??qui colonisent les tiges et le stade "élongation" pour limiter les risque de gel ?Ds la parcelle 4, levée hétérogène mais bonne nouvelle, les petits colzas lèvent ?? pic.twitter.com/1qqsA0vMRM— Nadège PETIT ????? (@agri_zoom) October 27, 2021Grosse caisse pour gros #colza sans plante compagne et petite caisse pour #colzaassocié #fénugrec.On met au chaud! #Berlèse2021

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO La méthode Berlese peut être utilisée de façon assez rapide et permet sans effort de détecter et dénombrer toutes les larves. (©Emmanuel Bonnin/Twitter)Chargement en coursLire aussi > Larves d'altises : top départ pour les tests BerlèsesEntre 2 récoltes #maïs grain, on en profite pour visiter nos essais #colza @DEKALB_FR et faire le point sur les développements végétatifs, les carences (N/P) et les premiers suivis de larves d’altises.#ceuxquifontlesessais pic.twitter.com/qCNtYt0XiP— Thomas VOIRET (@TVoiret) November 2, 2021Colza : 3 parcelles sur 4 ont des beaux #colza, bien développés. On surveille les larves d'altises ??qui colonisent les tiges et le stade "élongation" pour limiter les risque de gel ?Ds la parcelle 4, levée hétérogène mais bonne nouvelle, les petits colzas lèvent ?? pic.twitter.com/1qqsA0vMRM— Nadège PETIT ????? (@agri_zoom) October 27, 2021Grosse caisse pour gros #colza sans plante compagne et petite caisse pour #colzaassocié #fénugrec.On met au chaud! #Berlèse2021 ...

