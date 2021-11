• Terres Inovia • Terre-net Média

Le désherbage du pois d’hiver doit s’anticiper dès aujourd’hui en fonction des adventices régulièrement présentes dans la parcelle. Même si les stratégies de post-levée au printemps sont le plus souvent pratiquées, des interventions en prélevée et entrée d’hiver sont à envisager en cas de fortes infestations dicotylédones et/ou graminées.

Une prélevée en cas de situations difficiles et d’adventices hivernales

Généralement, les dicotylédones sont peu présentes aux périodes de semis des pois d’hiver car les conditions fraîches limitent leur développement. Il est néanmoins fréquent de rencontrer du gaillet, adventice fortement concurrentielle, ou de la véronique de perse. En cas de situations de forte infestation au sein de la rotation, la prélevée est un levier à utiliser pour limiter la concurrence des adventices en sortie d’hiver lors de la reprise.

La prélevée doit s’effectuer au plus près du semis, sur un sol ressuyé et portant. Il est conseiller avant toute intervention d’effectuer un roulage (sauf en situation de battance) afin de limiter le risque de phytotoxicité.

En fonction de la flore dominante présente en entrée d’hiver, privilégier certaines molécules :

Gaillet : privilégier une base clomazone en cas de forte infestation (Centium 36 CS ou Toutatis Damtec)

Véronique de perse : privilégier un programme à base d’aclonifen (Challenge 600, Colt, Papel) ou d’imazamox (Nirvana S, non recommandé en sol filtrant)

À noter que l’aclonifen peut s’appliquer au plus près de la levée (stade crosse sous terre).

Attention, l’application d’une base d’aclonifen peut limiter sa réutilisation en post-levée selon le produit commercial et la dose appliquée en prélevée :

La post-levée, principal levier de gestion des dicotylédones sur pois d’hiver

La post-levée permet de compléter voire d’assurer à elle seule la plupart des situations d’enherbement sur pois d’hiver. Dans ces cas-là, un ou deux passages en post-levée peuvent être nécessaires en fonction de la flore présente.

Le fractionnement peut apporter un plus en cas d’infestation moyenne ou d’adventices difficiles telles que les renouées, à condition de débuter la première intervention tôt sur les adventices (cotylédon à 2-3 feuilles maximum). Respecter un délai de 10-15 jours entre deux passages.

Pour limiter les problèmes de sélectivité, éviter les périodes de fortes amplitudes thermiques (en dessous de 15°C). Les nuits trop froides (<5°C) sont également défavorables.

Gérer la pression en graminées résistantes dans le pois d’hiver

Le pois d’hiver permet l’utilisation de Kerb Flo, produit racinaire à base de propyzamide (400 g/l), autorisé à 1,875 l/ha jusqu’au stade 4 feuilles du pois. Il permet de gérer les graminées résistantes aux antigraminées foliaires de la famille des Fop et Dimes.

Dans les cas avérés de résistances ou dans les cas de situations à risque de résistance (rotation céréalière), il est fortement recommandé d’utiliser cette molécule alternative. L’application est à réaliser aux alentours du stade 3-4 feuilles du pois.

Dans les situations non semées, il est également possible d’incorporer en présemis du Bonalan à 6l/ha (benfluraline), produit montrant une bonne efficacité contre vulpin et ray-grass mais ne permettant pas la gestion des repousses de céréales efficacement. Dans ce cas, une large gamme d’antigraminées foliaires permettra de compléter la gestion.

