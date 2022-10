Écho des plaines Le vol des charançons du bourgeon terminal s’intensifie dans les colzas

Avec l'écho des plaines, retrouvez l'essentiel des observations de la semaine, en colza et les premières en blé, extraites du Bulletin de santé du végétal (BSV), sur la carte interactive ci-dessous.



Retrouvez aussi les partages des agriculteurs sur les réseaux sociaux :

Comptage dans les #colza . 18 pieds de levé dans ce carré de 1m3. Suffisant dans le nombre même encore beaucoup de chemin pour espérer une récolte. Humidité et température douces (entre 20 et 25°c) toujours d'actualité jusqu'à fin octobre pour les faire pousser pic.twitter.com/tRZ8RtwkaV

Dans son dernier rapport Céré'Obs, FranceAgriMer comptabilise 37 % des parcelles d' orge d'hiver semées au 10 octobre 2022 (contre 22 % à la même date en 2021), dont 6 % au stade levée (3 % en 2021). En blé tendre, 21 % des surfaces prévues sont également semées (11 % en 2021) et le stade levée débute pour 2 % (1 % en 2021).

Je me dépêche mon #Complice,pour ce dernier #TDP et avant la nuit.

Le vent ??,la pluie ??,balaieront ils #Pucerons et #Cicadelles sur les plateaux de #Bourgogne ?

Bonne nouvelle,demain et après demain,on annonce le retour du ??. pic.twitter.com/Rydy0YjPRw