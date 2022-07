Salon de plein champ Les Culturales reviennent les 14 et 15 juin prochains dans le Bassin parisien

Arvalis-Institut du végétal vient d'annoncer les dates des prochaines Culturales : ce salon de plein champ, organisé tous les deux ans, se déroulera les 14 et 15 juin 2023 à à Congerville-Thionville, commune de l'Essonne située à la limite avec l'Eure-et-Loir.

Les Culturales s'adressent en premier lieu aux producteurs de grandes cultures à la recherche d'innovations pour améliorer les performances de leur exploitation, rappelle Arvalis-Institut du végétal. Après 10 ans d'absence sur ce territoire, ce salon de plein champ revient dans le sud du Bassin parisien, plus précisément à Congerville-Thionville (Essonne), les 14 et 15 juin prochains.

« Il sera ainsi implanté au cœur des régions Île-de-France et Centre-Val de Loire, à grande proximité du réseau autoroutier, pour en faciliter l’accès depuis la Normandie, le Grand Ouest (Pays-de-la-Loire et Bretagne), la Bourgogne, la Champagne… », précise l'organisateur. Pour l'évènement, il sera d'ailleurs entouré de nombreux partenaires de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, du développement, de la distribution et de l’agrofourniture.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net