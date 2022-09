Betteraves sucrières Les équipes de Betteravenir 2023 vous donnent rendez-vous dans la Somme

L'Institut technique de la betterave (ITB) dévoile des informations concernant la 7e édition de Betteravenir, qui se déroulera les 25 et 26 octobre 2023 à Berny-en-Santerre dans la Somme. Plus de 100 exposants et 10 000 visiteurs sont attendus à cet évènement qui constitue « le plus grand salon professionnel européen en plein champ dédié à la betterave ».

La prochaine édition de Betteravenir se tiendra les 25 et 26 octobre 2023 en plein cœur des Hauts-de-France, première région française productrice de betteraves. « Dans un contexte à forts enjeux, l'évènement de plein champ rassemblera une filière dynamique, mobilisée pour que la betterave à sucre reste incontournable dans les paysages agricoles et industriels », indiquent ses organisateurs, l’ITB (Institut technique de la betterave), avec l’Irbab (Institut royal belge pour l'amélioration de la betterave) et l’IIRB (International institute of sugar beet research).

Au programme : un focus important sur « l'après-néonicotinoïdes et la récolte ». Les 10 000 visiteurs attendus pourront, en effet, retrouver « la présentation des nouvelles modalités de production issues du PNRI "Vers des solutions opérationnelles contre la jaunisse de la betterave sucrière" », ainsi que « des démonstrations dynamiques de matériels de récolte et de déterrage et un village technique proposant des ateliers sur les dernières avancées en matière de tassement du sol, de qualité de récolte, de conservation des betteraves, etc. »

Plus de 100 exposants (fournisseurs du secteur, représentants institutionnels et partenaires de la R&D) seront présents pour échanger sur les dernières innovations de la filière. À noter aussi : « Beet Europe, le rendez-vous biennal international des agroéquipements betteraviers, se tiendra conjointement à Betteravenir 2023 sur le site de Berny-en-Santerre. L’évènement accueillera une délégation internationale de visiteurs et professionnels de la filière betterave à sucre ».

#Betteravenir2023 Notez les dates : 25 & 26 octobre 2023. RDV dans la Somme pour le plus grand salon professionnel européen en plein champ dédié à la betterave.https://t.co/za3nheSD0X pic.twitter.com/hvkw1fDVBr — ITB - Institut Technique de la Betterave (@ITBetterave) September 1, 2022

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net