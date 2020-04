Écho des plaines Les maladies du feuillage désormais à surveiller sur blé

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Après le piétin-verse, ce sont les maladies du feuillage qu’il faut surveiller. Le temps froid le matin, chaud l’après-midi et surtout sec, est peu propice au développement des champignons. En colza, l’attention devra porter sur le risque sclérotinia si les conditions redeviennent humides, et aux charançons des siliques et pucerons cendrés. Le risque méligèthes persiste uniquement dans les secteurs où les colzas n’ont pas encore commencé à fleurir.

Retrouvez, avec l'écho des plaines, l'essentiel des observations des BSV par culture et par région. À lire > Colza, céréales d'hiver... Gelées printanières : quelles conséquences possibles sur les cultures ? À lire également > Pulvérisation : utiliser du soufre nécessite quelques précautions d'usageSymptômes observés dans certaines parcelles de #blé, sur les feuilles du bas... heureusement ???? ?? Les amplitudes thermiques depuis 1?? semaine mettent la végétation à rude épreuve. @noriapcoop @agrosolutions @PvCa80 @Semences_France @ReneePREVOST80 @JVansuyt_FD pic.twitter.com/pUH70WHEYJ— Station ACE NORIAP (@ServtecPvNORIA) April 6, 2020#blé : le deuxième noeud est formé. A ce stade, l'état sanitaire de la plante s'apprécie sur la deuxième feuille déployée. Il s'agit de la quatrième feuille définitive. La feuille pointante est la deuxième feuille définitive. pic.twitter.com/nyJlLNoITT— Agronomie (@terrenainnov) April 6, 2020À voir :> Gelées : co...

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO Retrouvez, avec l'écho des plaines, l'essentiel des observations des BSV par culture et par région. (©@terrenainnov/Twitter)Chargement en coursÀ lire > Colza, céréales d'hiver... Gelées printanières : quelles conséquences possibles sur les cultures ? À lire également > Pulvérisation : utiliser du soufre nécessite quelques précautions d’usageSymptômes observés dans certaines parcelles de #blé, sur les feuilles du bas... heureusement ???? ?? Les amplitudes thermiques depuis 1?? semaine mettent la végétation à rude épreuve. @noriapcoop @agrosolutions @PvCa80 @Semences_France @ReneePREVOST80 @JVansuyt_FD pic.twitter.com/pUH70WHEYJ— Station ACE NORIAP (@ServtecPvNORIA) April 6, 2020#blé : le deuxième noeud est formé. A ce stade, l'état sanitaire de la plante s'apprécie sur la deuxième feuille déployée. Il s'agit de la quatrième feuille définitive. La feuille pointante est la deuxième feuille définitive. pic.twitter.com/nyJlLNoITT— Agronomie (@terrenainnov) April 6, 2020À voir :> Gelées : co...

