Dans vos champs Les semis de maïs avancent, la surveillance des pucerons démarre...

Les travaux continuent dans les champs avec la progression des semis de printemps. Pour les betteraves sucrières, la surveillance des pucerons verts démarre dès la levée et jusqu'à la couverture du sol par le feuillage.

Les semis de printemps continuent d'avancer. Selon les derniers chiffres de l'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer publiés ce jour, presqu'un tiers des semis de maïs grain étaient réalisés dans l'Hexagone au 18 avril 2022 (contre 37 % à la même date) : 59 % précisément en Auvergne-Rhône-Alpes, 60 % en Centre-Val-de-Loire ou encore 65 % dans le Poitou-Charentes.

les semis de maïs avancent depuis hier. pic.twitter.com/ZyPHm1edPy — alpha ???? (@doublealpha70) April 21, 2022

#CéréObs Semaine 15 : le rapport est en ligne ! #Blé tendre

Le stade 2 nœuds évolue de 29 à 59 % #Maïs grain

Les semis évoluent de 8 à 32 %

Retrouvez l’intégralité des données (conditions de culture et stades de développement) ici : https://t.co/I9wcwBVL5G pic.twitter.com/D5tObFORgY — FranceAgriMer (@FranceAgriMerFR) April 22, 2022

Pucerons verts à surveiller dès la levée des betteraves

Du côté des betteraves sucrières, la surveillance des pucerons verts, principaux vecteurs des jaunisses virales, doit démarrer « dès la levée et jusqu'à la couverture du sol par le feuillage », rappelle l'Institut technique de la betterave (ITB). Avec des semences traitées aux néonicotinoïdes, « la protection est active. Aucun traitement complémentaire n’est justifié ».

En ce qui concernent les autres parcelles sans protection, « l'outil "Alerte Pucerons" permet de suivre l'arrivée et l'évolution de la présence des pucerons verts, et d'être alerté de l'atteinte des seuils. Une observation reste toutefois indispensable dans chaque champ avant toute intervention ». Dès que le seuil de 10 % de plantes porteuses d'au moins un aptère vert est atteint, l'ITB recommande « une application de Teppeki 0,14 kg/ha + Actirob B 1 l/ha (huile homologuée bouillie insecticide) ». L'utilisation est possible à partir du stade 2 feuilles et à raison d'une seule application/ha/an. « Une demande de dérogation a également été déposée pour le produit Movento, celle-ci est en cours d'instruction », précise l'ITB.

Dans l'ouest de la France, les premiers pucerons verts sont signalés sur les parcelles de légumineuses :

Premiers #pucerons verts sur féveroles de printemps ?? et pas faciles à voir ! à surveiller de très très près .... pic.twitter.com/90lpFlD4b0 — Agathe Penant (@AgathePenant) April 22, 2022

