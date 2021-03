• Terres Inovia • Terre-net Média

Alors que les semis de pois de printemps avancent, Terres Inovia nous donne quelques rappels sur les stratégies de désherbage à envisager sur ces parcelles.

Application en prélevée : une solution sécurisante

La prélevée offre un large spectre de produits homologués, parfois à des doses plus efficaces qu’en post-levée, permettant une gestion efficiente de la plupart des salissements. Une intervention en prélevée est incontournable en cas de fortes infestations pressenties, d’adventices concurrentielles, gênantes à la récolte (gaillet, renouée, matricaire, éthuse) ou difficiles à maitriser en post-levée (éthuse, arroche, renouée des oiseaux).

Post-levée uniquement : une solution économique pour les cas de faible infestation et pour des flores spécifiques

En cas de parcelle propre ou de flore bien connue et facile à maitriser, le choix d’une intervention unique en post-levée peut suffire et est économiquement intéressante. Il faut alors veiller à intervenir sur des adventices jeunes (stade cotylédons à 2-3 feuilles), dans des conditions de croissance active (température, hygrométrie, rayonnement favorable) et en dehors de fortes amplitudes thermiques. Le fractionnement de certains produits est possible pour plus d’efficacité.

Programme de prélevée puis post-levée : une meilleure maitrise des adventices

Un programme complet permet de maîtriser les levées échelonnées d’adventices ainsi que certaines adventices difficiles tout en maitrisant le coût de son désherbage. Dans ce cas, appliquer le produit de prélevée à une dose inférieure à la dose homologuée (3/4 de celle-ci), puis appliquer le produit de post-levée sur des adventices jeunes à dose raisonnée également. Le choix du produit de prélevée doit se faire en fonction de la flore la plus difficile à maîtriser de la parcelle.

Intervenir en prenant en compte les bonnes pratiques

Moduler les doses en sol sableux ou limoneux sableux.

Nirvana S déconseillé dans les sols filtrants.

Ne pas rouler après l’application de l’herbicide.

Respecter les conseils d’utilisation de BASF et Phyteurop pour la bentazone (Corum, Basagran SG/Adagio SG) afin de préserver les ressources en eau.

Attention au respect de l’usage de l’aclonifen dans les programmes pré/post :

Cas particuliers d’adventices difficiles

Pour les cas de chardons, repousses de tournesol, ambroisies, ammi-majus, arroches ainsi que pour les graminées résistantes, des stratégies et produits précis doivent être utilisés pour une efficacité satisfaisante.



La gestion des graminées

Certaines graminées telles que le vulpin ou le paturin se contrôlent bien avec les produits de prélevée tels que le Challenge 600, le Nirvana S ou Toutatis DamTech. Pour les autres cas, les anti-graminées à action foliaire sont efficaces en l’absence de résistance.

Dans le cas de résistance, privilégier une application en pré-semis de Bonalan à 6 l/ha ou d’Avadex à 3 l/ha incorporé au sol par un outil tout de suite après le traitement.

Le désherbage mécanique en plein possible sur pois

Le désherbage mécanique du pois peut venir remplacer ou compléter une stratégie de désherbage chimique. La stratégie consiste en 2-3 passages de herse étrille ou de houe rotative avant la levée et en post-levée tant que le pois n’a pas de vrilles trop développées.

Également en cours de référencement, l’étrille rotative (ou roto étrille) semble être un outil bien adapté et présente une très bonne sélectivité du pois.

En savoir plus sur > Le désherbage mécanique

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net