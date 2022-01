Campagne 2022 Terres Inovia met à jour son guide de culture tournesol

Comme chaque année, Terres Inovia met à jour son guide dédié à la culture de tournesol. Il est disponible en ligne sur le site web de l'institut technique.

« Organisé en 10 chapitres thématiques, ce guide permet de tout savoir sur la conduite de la culture du tournesol : du choix des variétés à la récolte et à la conservation, en passant par l'implantation, l'irrigation, la fertilisation et le désherbage. On trouvera également les conseils pour lutter contre les ravageurs et les maladies qui touchent le tournesol », présente Terres Inovia.

Dans cette édition, vous pourrez notamment « découvrir les nouvelles recommandations de l'institut technique sur le mildiou afin d’être au plus près de la situation vécue sur le terrain, mais aussi une actualisation des produits pour le désherbage. À noter aussi une évolution de la réglementation des produits anti-limaces et un tableau entièrement revu ».

