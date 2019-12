• Arvalis-Institut du végétal • Terre-net Média

Arvalis a étoffé en 2019 le réseau de screening des variétés de maïs grain en agriculture biologique (AB) dans le sud de la France, en collaboration avec des agriculteurs, coopératives, négoces, chambres d'agriculture et établissements de semences. Retrouvez les résultats des variétés expérimentées en tronc commun entre les essais et quelques principes de base du choix des variétés en AB.

L’offre des variétés de maïs en AB a augmenté ces dernières années, tout comme les surfaces. De ce fait, plusieurs partenaires ont mutualisé des moyens pour comparer des variétés sur les principaux critères de choix en maïs grain. La gamme de précocité des variétés comparées en 2019 apporte des informations sur le type de précocité à cultiver, notamment dans des contextes de dates de semis un peu plus tardives qu’en systèmes conventionnels. Elle couvre les groupes demi-précoce à tardif (G2 à G5).

Les 25 variétés expérimentées ont fait l’objet d’un consensus entre les expérimentateurs sur la base de résultats antérieurs, de critères d’intention de développement et d’effectifs compatibles avec la réussite des essais en micro et moyennes parcelles. Les résultats présentés dans le tableau portent sur les 11 variétés communes entre essais et les 7 essais dont les précisions permettent une valorisation pour les caractères observés au champ.

2019 : une année favorable aux variétés tardives

Les variétés les plus tardives des groupes G4 et G5 ressortent globalement avec des rendements supérieurs aux variétés du groupe G2, y compris en rendement net de frais de séchage. Les disponibilités en températures élevées en 2019 et les potentiels de rendement des essais (de 106 à 127,9 q/ha) ont été favorables aux variétés à cycle long.



Au sein des groupes de précocité, des différences de performances sont constatées en matière de vigueur au départ, de tenue de tige, de rendement et de régularité de rendement entre les lieux d’essais. De petites valeurs d’écart-type (ET) entre essais sont des points forts.

Quelques principes de base du choix des variétés en AB

Le choix des variétés de maïs en AB tient compte de critères courants tels que la précocité, la régularité de rendement entre essais et années, le rendement et la tenue de tige. La vigueur au départ est un critère particulièrement regardé en AB. Des variétés avec un bon démarrage sont en général préférées pour :

Limiter le développement des adventices par un effet d’ombrage plus rapide,

Limiter les effets de faibles disponibilités en azote en début de cycle,

Mieux supporter les éventuelles blessures de binage,

Mieux esquiver les dégâts de ravageurs de début de cycle.

La tolérance à la fonte des semis, à l’helminthosporiose et aux fusarioses des épis est une attente comme en culture conventionnelle, mais les conditions climatiques de 2019 n’ont pas été propices à l’observation de ces phénomènes. Le choix de la précocité est à adapter aux dates de semis souvent plus tardives en bio qu’en conventionnel pour favoriser le démarrage de la culture dans des conditions poussantes. L’objectif étant d’éviter des problèmes de fonte des semis, gagner la course avec le développement des adventices et esquiver, si possible, les ravageurs du sol. Si la date de semis est franchement reculée, notamment après une légumineuse implantée en septembre, le choix d’une variété plus précoce s’impose, ce qui présente l’intérêt aussi de diminuer les frais de séchage.

