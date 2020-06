Salon de la filière pomme de terre Potato Europe annulé en 2020, rendez-vous en 2021 aux Pays-Bas

Face aux incertitudes liées à la crise sanitaire exceptionnelle provoquée par la pandémie du Covid-19, l'évènement international Potato Europe 2020 est annulé. La prochaine édition est programmée en septembre 2021 aux Pays-Bas.

« La pandémie mondiale du Covid-19 que nous connaissons depuis plusieurs mois et le contexte de crise qu’elle génère nous contraignent à annuler le salon international de la filière pomme de terre qui devait se tenir les 2 et 3 septembre 2020 à Villers-Saint-Christophe dans l’Aisne. Les incertitudes liées à la situation sanitaire, les mesures de distanciation physique imposées et les restrictions sur les déplacements internationaux qui perdurent nous placent dans un cas de force majeure et nous contraignent à prendre cette difficile décision », indique Arvalis-Institut du végétal dans un communiqué.

« Potato Europe préparait des démonstrations dynamiques, des ateliers techniques, des conférences, devait réunir 400 exposants et s’apprêtait à accueillir 15 000 visiteurs dont un tiers internationaux. L’accueil d’un public si nombreux est désormais rendu improbable par la limite fixée pour l’instant par le gouvernement à 5 000 personnes pour les évènements en plein air, de plus une participation internationale est évidemment très compromise en raison des restrictions actuelles et à venir des déplacements au niveau mondial. En prenant, à regret, cette décision d’annulation face à ce cas de force majeure, le comité d’organisation de Potato Europe 2020, regroupant l’ensemble des partenaires de la filière pomme de terre française (CNIPT, Fedepom, FN3PT, GIPT, Gnis, UNPT) pense aux 400 exposants et aux équipes d’Arvalis. Tous se sont fortement impliqués et ont investi dans l’organisation de la manifestation. Le Comité d’organisation les en remercie sincèrement. La décision s’est également imposée pour limiter les risques financiers. Cet événement majeur pour l’image de la filière pomme de terre française, en France en Europe et dans le monde va manquer. La filière réfléchit à d’autres opportunités pour faire valoir son excellence et son rayonnement ».

La filière donne désormais rendez-vous pour la prochaine édition de Potato Europe, qui se déroulera en septembre 2021 aux Pays-Bas.

