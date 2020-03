Salon agricole Potato Europe revient en France les 2 et 3 septembre prochains

PotatoEurope revient en France les 2 et 3 septembre 2020, à Villers-Saint-Christophe dans l’Aisne. Organisé tous les quatre ans par Arvalis avec l’appui de la filière pomme de terre, ce salon international de plein champ devrait accueillir cette année 15 000 visiteurs et 400 exposants sur un dispositif de plus de 40 hectares.

Pour cette 15e édition, Potato Europe est de retour dans les Hauts-de-France les 2 et 3 septembre prochains. C'est le salon dédié « aux innovations et aux conseils techniques pour relever les défis de la productivité, de la qualité, de la compétitivité et du respect environnemental », présente Arvalis-Institut du végétal. « 15 000 visiteurs sont attendus pour venir échanger avec les partenaires de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, du développement, de la distribution et de l’agrofourniture dans un objectif d’amélioration de production, de qualité et de valorisation de la pomme de terre ».

Retrouvez plus de 400 exposants, des conférences, des chantiers dynamiques d'arrachage et de réception, mais aussi des démonstrations de tri optique (spécificité de l'édition française). À voir également : « le village du commerce, Fedepom avec plus de 50 entreprises » et « l’espace technique qui présentera les avancées en R&D autour de 6 pôles thématiques : agronomie, ressources génétiques et innovations variétales, protection intégrée de la culture et diagnostic, stockage et conservation, agriculture biologique et numérique et nouvelles technologies ». Pour la première fois, « un pavillon français rassemblera les interprofessions (Cnipt, Gipt et Gnis).

