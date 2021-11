Évènement « Pour développer un accompagnement technique performant vers l'agroécologie »

Pour une Agriculture du Vivant organise le 9 décembre prochain la première édition de la journée annuelle des techniciens du vivant. Cet évènement est prévu « pour répondre aux enjeux liés aux changements du métier de technicien et leur permettre de se constituer un réseau de pairs ».

La Journée annuelle du réseau des techniciens du vivant se tiendra le 9 décembre prochain à Lyon (Rhône). « L'évènement est dédié aux conseillers techniques, animateurs et responsables des services agronomiques de coopératives qui s'engagent dans la transition agroécologique et sont à la recherche de méthodes et d’outils pour réussir la transformation de leurs métiers », explique le mouvement Pour une Agriculture du vivant.

La journée sera rythmée par une table ronde « Conseil et accompagnement : un métier transformé » le matin et l'après-midi, des ateliers autour des différents outils de diagnostics, mesures et analyses, ainsi que des visites de fermes pionnières en agroécologie. Tout au long de la journée, « des échanges individuels pourront avoir lieu avec les partenaires techniques pour identifier avec qui avancer dans vos projets », précise le mouvement.

