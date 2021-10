Écho des plaines Premiers pucerons et cicadelles signalés dans le blé

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Avec la levée du blé, la surveillance des pucerons et des cicadelles doit démarrer. C’est important car selon les régions, les premiers individus ont déjà été repérés. La pose de plaques engluées peut aider à repérer leur arrivée dans les parcelles. Dans le colza, il est aussi conseillé de commencer à surveiller les charançons du bourgeon terminal et les larves de grosses altises qui ont commencé à faire leur apparition dans la plupart des régions.

Le suivi des plaques engluées avant la levée du blé permet de détecter très tôt l’arrivée des insectes dans la parcelle. (©Maxime Gautreau/Twitter) Chargement en coursLire aussi > Contre les limaces, la vigilance reste de mise> Réussir les semis de blé durLes premiers #blés lèvent, lundi ça devrait pouvoir faire de belles photos ??Et commencer la surveillance pucerons ??#baguette2022 pic.twitter.com/cTSxyJckf2— Maxime Gautreau (@GautreauMaxime) October 23, 2021Surveillance en plaine: déjà des pucerons ?? malgré le froid matinal! Et en plus, ils évitent les nombreuses toiles d'araignées ????S'ils sont porteurs du virus de la #jaunisse, le risque est important pour l'#orge pic.twitter.com/eIAojgy1L8— Lievens Gilles (@GillesLievens) October 24, 2021Autour de 80 % des plaques vigivirose #syngenta arrivé au labo semaine dernière avait des pucerons qui étaient porteurs de la JNO les labo vont avoir du travail encore cette semaine #observation pic.twitter.com/0ATkJc66Ta— guigui (@Guiguiperder...