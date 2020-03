Echo des plaines Pression variable pour charançons de la tige du colza

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Perturbés au nord, plus actifs au sud, les charançons de la tige sont les ravageurs du colza à surveiller cette semaine, alors les cultures ont repris leur croissance. En céréales, l’attention portera sur les pucerons dans les parcelles les moins avancées, et le piétin-verse, favorisé par l’hiver très pluvieux.

Les charançons de la tige du colza semblent actifs dans le Sud et les ravageurs à surveiller cette semaine. (©Simon Laisne/Twitter) Second apport d'azote dans les colza ?? pic.twitter.com/GA2NnAzc5O— Thomas (@toto_bricolo) March 1, 2020Certains ont déjà la lumière à l’étage #colza pic.twitter.com/2ROvuqDVSY— David Forge (@d_forge) February 28, 2020#lundi dans les essais. Prélèvements de 1300 pieds de #colza avec @COLINDa56726892 afin d'évaluer les dégâts du CBT. Ensuite direction le labo pour plusieurs heures de dissection ?? #ceuxquifontlesessais pic.twitter.com/s0HyOetg9H— Olivier Mangenot Terres Inovia (@OM_TInovia) March 2, 2020Mise en place d'un piège à insectes pour les colzas. Résultats biomasse : Colza hybride 1.8kg/m2Colza lignée : 1.2 kg/m2Grande différence de biomasse et stade plus avancée pour l'hybride avec même date de semis. pic.twitter.com/WWcMlaCG0n— Simon LAISNE (@LaisneSimon) February 29, 2020