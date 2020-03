26e RDV agri « Protéger les plantes, mais aussi la santé et l'environnement »

Céline Clément Terre-net Média

Protéger les cultures pour qu'elles soient en bonne santé implique aussi, et même de plus en plus, « préserver les riverains et les agriculteurs ». Sur ce sujet, Thierry agriculteur d'aujourd'hui interrogera ce soir à 21 h, pour son 26e RDV agri sur sa chaîne Youtube, Eugénia Pommaret, directrice de l'Union des industries de la protection des plantes (UIPP), et Julien Durand-Réville, responsable santé.

