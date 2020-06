Webinaire ce jeudi 11 juin 2020 Pyriculariose du blé, un risque d'émergence de la maladie en Europe

Avez-vous déjà entendu parler de la pyriculariose du blé ? Apparue au Brésil en 1985, quelle menace représente cette maladie aujourd'hui pour l’Europe ? Y-a-t-il des mesures actuellement mises en œuvre pour prévenir son évolution ? Didier Tharreau, chercheur en phytopathologie au Cirad nous apportera son éclairage et répondra à toutes vos questions lors d'un webinaire ce jeudi 11 juin 2020 de 12h30 à 13h30. Dernières heures pour s'inscrire.

Apparu en 1985 au Brésil, le champignon responsable de la pyriculariose du blé, Pyricularia oryzae, attaque les parties aériennes des plantes et les dommages sur les épis peuvent provoquer une baisse de rendement entre 15 et 30 % en moyenne. En 2016, l’importation d’Amérique du Sud et le semis de grains malades au Bangladesh ont provoqué une épidémie dévastatrice qui, malgré une réaction rapide, n’est pas contrôlée aujourd’hui.

Quelle menace représente la pyriculariose du blé aujourd'hui pour l’Europe ? Quelles sont les méthodes de lutte connues ? Y-a-t-il des mesures actuellement mises en œuvre pour prévenir l'évolution de cette maladie ? Didier Tharreau, chercheur en phytopathologie au Cirad nous apportera son éclairage sur ces différentes questions.

Pour participer à cette réunion en ligne, ce jeudi 11 juin 2020 de 12h30 à 13h30 :

La participation au webinaire est gratuite. La session dure environ une heure : 20 minutes de conférence puis 30 à 40 minutes d'échange où vous pourrez poser vos questions. Inscrivez-vous maintenant

Côté matériel, juste besoin d'un ordinateur connecté à Internet (ou un smartphone), des hauts-parleurs ou un casque audio pour participer, et un micro si vous souhaitez intervenir à l'oral.

