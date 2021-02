Vidéo Quels leviers pour une gestion durable de l'ambroisie à feuilles d'armoise ?

Vous êtes embêtés dans vos parcelles avec l'ambroisie à feuille d'armoise ? Plusieurs leviers agronomiques peuvent permettre de s'en débarrasser. La stratégie va surtout dépendre du niveau d'infestation.

Le Comité technique désherbage Centre Ile-de-France a publié, récemment, une nouvelle vidéo sur la gestion des adventices. Cette fois-ci, les experts s'intéressent à l'ambroisie à feuilles d'armoise, très présente en région Rhône-Alpes et qui constitue un réel enjeu de santé publique. Cette adventice provoque, en effet, des pics d'allergies à cause de son pollen. « Il faut dire que 6 grains/m3 d'air suffisent à déclencher des symptômes et affaiblir l'organisme humain. De plus, ce pollen allergène est très facilement transporté par la vent, et provient de zones urbaines comme rurales », expliquent les experts.

Comment reconnaître l'ambroisie à feuilles d'armoise ?

L'ambroisie à feuilles d'armoise se caractérise par « des tiges dressées, striées, velues et ramifiées d'une couleur rougeâtre une fois à maturité. Les feuilles, quant à elles, sont minces et découpées semblables à celles de l'armoise annuelle ou de l'armoise commune, mais elles se différencient par la couleur verte des deux côtés de la feuille et par le fait qu'une fois froissées, elles ne présentent aucune odeur. Les fleurs mâles de couleur vert pâle à jaune sont regroupées en épis dressés, et les fleurs femelles sont plus discrètes, situées sous les épis ».

Très sensible à la concurrence, cette adventice occupe les trous dans les parcelles. Les cultures d'été et peu couvrantes y sont particulièrement exposées.

Comment lutter contre ?

L'ambroisie à feuilles d'armoise est « une plante aux levées échelonnées, qui s'adapte aisément aux pratiques culturales et qui libère beaucoup de graines viables jusqu'à 10 ans dans le sol, rendant le labour inefficace », précise le Comité technique désherbage Centre Ile-de-France.

D'autres leviers peuvent toutefois être mis en œuvre, « tout va dépendre du niveau d'infestation. Si seulement quelques individus sont présents, un arrachage manuel avant la floraison est généralement suffisant. Il faut penser à l'indiquer sur la plateforme interactive Signalement ambroisie ».

Si la parcelle est plus infestée, il faut alors jouer sur plusieurs leviers :

« Éviter autant que possible d'implanter des cultures très sensibles à l'ambroisie dans sa rotation. »

« En cas de semis d'une culture de printemps, il peut être raisonnable de retarder la date de semis pour pouvoir gérer les ambroisies en amont par un faux-semis et une destruction. »

pour pouvoir gérer les ambroisies en amont par un faux-semis et une destruction. » « Miser aussi sur les solutions de désherbage mécanique (herse étrille pour les très jeunes plantules ou binage pour les adventices plus développées). »

(herse étrille pour les très jeunes plantules ou binage pour les adventices plus développées). » « En dernier recours, s'appuyer sur des solutions de désherbage chimique à adapter selon les cultures. Mais attention, l'ambroisie peut présenter une résistance aux produits du groupe B. »

D'autres leviers peuvent être utilisés en interculture, notamment le déchaumage de la parcelle. Seul problème : « l'ambroisie est très résistante aux passages d'outils à disques ou à dents notamment sur sols caillouteux. Il convient donc d'opter pour des déchaumages croisés. Si un couvert est prévu et qu'il est réussi, il pourra concurrencer l'adventice. Mais un ou deux déchaumages en amont du couvert seront nécessaires pour limiter les risques ».



