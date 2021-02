3e édition de Phloème RDV en 2022 pour les biennales de l'innovation des systèmes céréaliers

Arvalis-Institut du végétal annonce l'organisation de la troisième édition de Phloème « Les biennales de l’innovation des systèmes céréaliers ». Elles auront lieu les 25 et 26 janvier 2022 à la Cité des sciences et de l’Industrie à Paris.

« Après la réussite des deux premières éditions de 2018 et 2020 qui ont accueilli 1 200 congressistes, Phloème poursuit l’objectif de "faire circuler l’innovation" en partageant les connaissances les plus récentes, les nouvelles références techniques et les dernières innovations technologiques pour améliorer la multi-performance des systèmes céréaliers et de leurs filières », explique Arvalis-Institut du végétal.

« L’agriculture est une clé du futur. Nourricière, solution face au changement climatique, gisement de matières premières renouvelables, actrice de la transition écologique, moteur de l’activité économique dans les territoires, elle a de nombreux atouts pour apporter produits et services aux consommateurs et aux citoyens. Pour remplir cette mission efficacement, la recherche produit des connaissances, met au point des innovations et des solutions finalisées. C’est exactement dans ce cadre que s’inscrit Phloème. »

« La prochaine édition de ce congrès, qui aura lieu les 25 et 26 janvier 2022, s’adresse aux acteurs du milieu scientifique et de l’enseignement, aux décideurs du développement et de la distribution, aux responsables des entreprises et des start-up, et plus largement, à tous ceux, issus du secteur agricole ou non, qui souhaitent découvrir les références et les innovations les plus récentes transférables aux divers échelons des filières et des territoires ».

